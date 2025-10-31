Maracaibo en la noche relampaguea

En la noche de este jueves 30 de octubre, Maracaibo experimentó un fenómeno meteorológico notable, caracterizado por intensas lluvias acompañadas de relámpagos espectaculares.

Durante la noche, el espectáculo de luces en el cielo fue visible desde varios puntos de la ciudad, generando asombro entre los habitantes.

Se recomienda a la población tomar precauciones durante las tormentas eléctricas, como evitar estar al aire libre y mantenerse alejado de objetos metálicos.

Para más información sobre las condiciones meteorológicas y pronósticos, se sugiere consultar fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH).

Video: Javier Sánchez

Noticia al Día