Martes 13: Maracuchos cuentan sus anécdotas de un día de esos de mala suerte

Esta fecha es considerada una jornada de malos augurios porque es el número de la mala suerte en muchas culturas. Esta creencia surgió hace años

Para muchas personas, el martes 13 es un día de mala suerte y otras no se atreven a realizar ciertas actividades en esta fecha sin comentar nada.. Evitan pasar por debajo de una escalera o cerca de un gato negro, derramar la sal, abordar aviones, la idea es prevenir que la vida les dé “un golpe” en esta fecha.

Me contó un amigo maracucho en una oportunidad que creía en esa fecha unos años atrás, porque le pasaban cosas que eran asociadas específicamente a ese día, como por ejemplo me contó: “pasé por debajo de una escalera y tuve que volver a casa porque me ensucié de “pupú” de un animalito que la vecina saca todos los días y deja el “regalito” ahí debajo de los escalones sin que nadie le reclamara. Tuve que botar mis zapatos con mucha indignación.

Yo no creo a veces mucho de eso del martes trece le comenté, porque hablan de “ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes” y mi vecino Juan se casó un martes 13 y está embarcado con la misma esposa desde hace 50 años y vive en el mismo apartamento que compró con el crédito del Banco Hipotecario del Zulia.



Yo puedo contarles mi martes 13 dijo la vecina Josefa, que se metió en la conversación, porque dicen que uno debe bañarse ese día con “cariaquito morado” para alejar las malas energías y hace dos años lo hice y me dio una picazón por todo el cuerpo que no se me quitaba con ningún antialérgico y casi me hospitalizan.

Otra de las cosas que se manejan en esta fecha son los cuchillos que siempre han estado asociados a las supersticiones y desde tiempos inmemorables se les atribuyen características de dominio y poder.

Una vez escuché a mi abuela Francisca decir: un día voy a tener que poner unos cuchillos en cruz en el patio el martes 13, para alejar la pava, los colocó y se los robaron. Se molestó y dijo que de ahora en adelante no iba a creer más en eso y aprovechó para botar unos caracoles de mar que tenía detrás de la puerta principal de su hogar que le regaló su suegra cuando se casó y le dijo que la suerte la acompañaría todo el tiempo y recordó: “he jugado toda mi vida lotería y lo único que me he sacado son los cobres del bolsillo".

Estaba conversando con la vecina de todo esto y se acercó otra de nombre, Milagros González y comentó que eso del martes 13 lo que ha tenido siempre es mala fama. Lo asocian con superstición, brujería y seres malignos, catalogándolo como de mal augurio en varias culturas, “y yo no creo que es así”. Hoy es martes 13 y estoy feliz y contenta, dijo mientras que su vecina le advertía: “¡Corra !señora Milagros que se le quemaron las arepas y un gato negro se le llevó el queso que estaba en la mesa de la cocina”. Mala suerte comentó la vecina entre dientes.

