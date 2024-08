Murió Fabiana Fuentes

Fabiana Fuentes, la guerrera que luchó contra un tumor cerebral, acaba de fallecer.

Sobre el deceso informaron sus familiares. Entregó su último aliento escuchando los audios de sus amigos y rodeada del afecto de sus familiares, Yolanda, su madre y Fabiola, su hermana.

De ella en Univisión noticias, el periodista, Leslie Enriquez señaló:

Fabiana Fuentes lucha por llevar una vida plena y autónoma tras sufrir un derrame cerebral y superar un cáncer. Cinco de los 26 años que tiene esta comunicadora y productora audiovisual venezolana han estado llenos de retos médicos. Te contamos su historia.

A los 21 años, Fabiana Fuentes sufrió un accidente cerebro vascular hemorrágico (ACV). Mientras trataba de hacerle frente a esta condición médica y con su salud muy debilitada, tuvo que someterse a dos cirugías en el cerebro porque le detectaron dos tumores que resultaron ser cancerosos. Tuvo que someterse a un tratamiento de cáncer cerebral durante varios meses.

Todos esos eventos dejaron parte de su cuerpo paralizado y ahora padece de hemiparesia derecha (pérdida de la movilidad parcial en el lado derecho de su cuerpo). Además, sufre de Afasia (problemas cognitivos del habla) y problemas de visión en su ojo derecho.

Desde marzo del 2018 su cáncer ha estado en remisión, sin embargo, su condición requiere de controles médicos cada 3 meses, pero debido a las condiciones políticas y económicas en Venezuela, no ha podido obtener los medicamentos y el tratamiento necesarios.

Fabiana se encuentra en Estados Unidos para continuar luchando por su vida y en busca de la colaboración de aquellos que quieran apoyarla a recuperar la movilidad total de su cuerpo. Se ha creado una cuenta en GoFundME: "Una mano para Fabiana", que busca obtener los fondos necesarios para cubrir los costos de una mano robótica, del control oncológico, tratamiento médico necesario y el acceso a medicamentos anticonvulsivos que no existen en Venezuela.

Su paso por Nad

La mente brillante de Fabiana dejó un trazo luminoso por esta redacción. Aquí vino para iniciarnos en el mundo de las redes sociales, se encargó de meternos en el Twitter y el IG, era un alma libre, chispeante, escribía con el lenguaje de los chicos y la profundidad de los viejos, su padre Elías Fuentes, profesor de LUZ era su lector más apasionado y crítico implacable.

Se ha ido, pero, no es una luz que se apaga, no es una estrella que deja de brillar, por el contrario, es ahora más intensa, más luminosa, deja en sus redes sociales mensajes, tutoriales, echaderas de broma, deja un conjunto de obras donde su espíritu está en los colores, su risa… su voz no se opacarán nunca.

La familia de Nad encabezada por su director, Julio Reyes, ofrendamos nuestro tributo a Fabiana Fuentes, una lágrima, un silencio que corta el viento mientras "allá en la fuente cae un chorrito".

