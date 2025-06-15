Neil Martínez: Madre y padre

En un mundo donde los roles familiares a menudo viven cambiando, la historia de Neil Martínez un padre soltero, resalta como un testimonio de amor incondicional, dedicación y la capacidad de redefinir lo que significa criar a un hijo.

Tras tres años asumiendo el rol de padre y madre para su pequeña, Neil comparte su experiencia revelando la belleza y los desafíos de esta tarea.

Un rol de padre con amor y aprendizaje

"Estoy haciendo el rol de padre", afirma Neil con convicción, "yo la peino, pero no le hago los moñitos como si fuera una madre. He aprendido a ser padre con ella, sí lo reconozco". Lejos de intentar reemplazar la figura materna, este padre se enfoca en nutrir a su hija desde su propia perspectiva paterna.

"El rol de madre creo que no lo podría hacer porque hay cosas que solo una madre puede hacer", explica. Sin embargo, esto no ha limitado su capacidad para asumir responsabilidades amplias y esenciales. "He podido hacer cosas más amplias que puede hacer un padre, sí lo puedo hacer, y lo hago como padre, como lo puede hacer cualquier otro", enfatiza Neil, mostrando humildad y un enfoque práctico.

Valores y enseñanza: El ejemplo como Pilares

Para Neil, la enseñanza de valores es fundamental y comienza con el ejemplo. "Primero yo me tengo que mostrar como ejemplo", asegura. En su hogar, la honestidad y el respeto son pilares inquebrantables. "Mi hija nunca me ha visto borracho, diciendo malas palabras, peleando con gente o agarrando algo que no sea mío", revela. La corrección, cuando es necesaria, se realiza con firmeza y enseñanza, como cuando su hija "agarra algo que no es de ella".

Más allá de las lecciones morales, la vida cotidiana se convierte en una escuela. "Yo el orden de la casa, lavar la ropa, acomodar la ropa, acomodar la cama, la limpieza de la casa, eso lo hago yo como enseñanza y ella copia eso porque lo ve", describe, subrayando la importancia del aprendizaje por observación.

El día a día: equilibrio entre trabajo, hogar y amor

Equilibrar las responsabilidades de proveedor, cuidador emocional y presencia constante es un reto que Neil enfrenta diariamente con organización. Su jornada comienza temprano: "Me levanto temprano para hacer el desayuno a ella, levantarla, bañarla, que se cepille los dientes, peinarla y vestirla, llevarla al colegio".

Aunque tiene su propio trabajo, cuenta con el apoyo de una persona de confianza que cuida a su hija mientras él está fuera. "Gracias a Dios hay una señora que me la cuida mientras yo estoy trabajando", agradece Neil. Alrededor de las dos de la tarde, su rutina se reanuda al buscar a su hija. "Llegamos a casa, le prendo el televisor, le doy la merienda o si quiere comer algo salgo y se lo compro o se lo preparo", detalla, demostrando su compromiso con el bienestar y la felicidad de su pequeña.

Un mensaje de esperanza y gratitud a otros padres

Con la sabiduría de la experiencia, Neil envía un mensaje a aquellos que atraviesan una situación similar. "No hay lo más hermoso de criar un hijo, verlo crecer, educarlo", comparte con emoción. Para él, su hija es una bendición invaluable: "Yo le doy gracias a Dios porque este es un regalo para mí, mi niña, y yo estoy muy contento con mi hija. Dios me dé vida de yo poderla ver crecer y que ella se realice como mujer".

Finalmente, hace un llamado a la conciencia paterna, invitando a otros a ver a sus hijos como el fruto más preciado. "Que otros padres también velen por sus hijos de la misma manera porque ese es el fruto que uno tiene, que uno deja", dice. "Lo más bonito es cuando nacen, verlos crecer, educarlos, darle lo que necesita, vestirles, darle de comer, criarlos, verlos crecer, que estudien, que se gradúen, que sean profesionales; eso es lo más bonito que uno puede ver como padre". Su mensaje concluye con un recordatorio esencial: "Que somos padres, que nos acordemos día a día que somos padres, que tenemos hijos y que ellos necesitan de uno como padre".

Texto: Bleidys Sanchez /Pasante

Fotos: Cortesía

Noticia al Día