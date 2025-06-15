Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Neil Martínez: Madre y padre

La historia de un padre soltero que resalta por su dedicación y amor incondicional

Por Noticia al Dia

Neil Martínez: Madre y padre
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En un mundo donde los roles familiares a menudo viven cambiando, la historia de Neil Martínez un padre soltero, resalta como un testimonio de amor incondicional, dedicación y la capacidad de redefinir lo que significa criar a un hijo.

Tras tres años asumiendo el rol de padre y madre para su pequeña, Neil comparte su experiencia revelando la belleza y los desafíos de esta tarea.

Un rol de padre con amor y aprendizaje

"Estoy haciendo el rol de padre", afirma Neil con convicción, "yo la peino, pero no le hago los moñitos como si fuera una madre. He aprendido a ser padre con ella, sí lo reconozco". Lejos de intentar reemplazar la figura materna, este padre se enfoca en nutrir a su hija desde su propia perspectiva paterna.

"El rol de madre creo que no lo podría hacer porque hay cosas que solo una madre puede hacer", explica. Sin embargo, esto no ha limitado su capacidad para asumir responsabilidades amplias y esenciales. "He podido hacer cosas más amplias que puede hacer un padre, sí lo puedo hacer, y lo hago como padre, como lo puede hacer cualquier otro", enfatiza Neil, mostrando humildad y un enfoque práctico.

Valores y enseñanza: El ejemplo como Pilares

Para Neil, la enseñanza de valores es fundamental y comienza con el ejemplo. "Primero yo me tengo que mostrar como ejemplo", asegura. En su hogar, la honestidad y el respeto son pilares inquebrantables. "Mi hija nunca me ha visto borracho, diciendo malas palabras, peleando con gente o agarrando algo que no sea mío", revela. La corrección, cuando es necesaria, se realiza con firmeza y enseñanza, como cuando su hija "agarra algo que no es de ella".

Más allá de las lecciones morales, la vida cotidiana se convierte en una escuela. "Yo el orden de la casa, lavar la ropa, acomodar la ropa, acomodar la cama, la limpieza de la casa, eso lo hago yo como enseñanza y ella copia eso porque lo ve", describe, subrayando la importancia del aprendizaje por observación.

El día a día: equilibrio entre trabajo, hogar y amor

Equilibrar las responsabilidades de proveedor, cuidador emocional y presencia constante es un reto que Neil enfrenta diariamente con organización. Su jornada comienza temprano: "Me levanto temprano para hacer el desayuno a ella, levantarla, bañarla, que se cepille los dientes, peinarla y vestirla, llevarla al colegio".

Aunque tiene su propio trabajo, cuenta con el apoyo de una persona de confianza que cuida a su hija mientras él está fuera. "Gracias a Dios hay una señora que me la cuida mientras yo estoy trabajando", agradece Neil. Alrededor de las dos de la tarde, su rutina se reanuda al buscar a su hija. "Llegamos a casa, le prendo el televisor, le doy la merienda o si quiere comer algo salgo y se lo compro o se lo preparo", detalla, demostrando su compromiso con el bienestar y la felicidad de su pequeña.

Un mensaje de esperanza y gratitud a otros padres

Con la sabiduría de la experiencia, Neil envía un mensaje a aquellos que atraviesan una situación similar. "No hay lo más hermoso de criar un hijo, verlo crecer, educarlo", comparte con emoción. Para él, su hija es una bendición invaluable: "Yo le doy gracias a Dios porque este es un regalo para mí, mi niña, y yo estoy muy contento con mi hija. Dios me dé vida de yo poderla ver crecer y que ella se realice como mujer".

Finalmente, hace un llamado a la conciencia paterna, invitando a otros a ver a sus hijos como el fruto más preciado. "Que otros padres también velen por sus hijos de la misma manera porque ese es el fruto que uno tiene, que uno deja", dice. "Lo más bonito es cuando nacen, verlos crecer, educarlos, darle lo que necesita, vestirles, darle de comer, criarlos, verlos crecer, que estudien, que se gradúen, que sean profesionales; eso es lo más bonito que uno puede ver como padre". Su mensaje concluye con un recordatorio esencial: "Que somos padres, que nos acordemos día a día que somos padres, que tenemos hijos y que ellos necesitan de uno como padre".

Texto: Bleidys Sanchez /Pasante

Fotos: Cortesía

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Bomberos de Maracaibo controlan incendio en local de Las Playitas: Alcalde Di Martino en el sitio

Noticias Relacionadas

Sucesos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

El rescate se efectuó en labores de inteligencia, patrullaje y escudriñamiento en el sector Los Rosales de la parroquia La Concepción del municipio Jesús Enrique Lossada
Sucesos

Más de 200 funcionarios actuaron para controlar el incendio en el local de Las Playitas

El incendio no registró víctimas ni heridos, se espera el informe técnico de los Bomberos.
Viral

Venezolano enamora a señora de 70 años y su historia se vuelve viral

A través de redes sociales se ha vuelto viral la historia de un venezolano que "conquistó" a una señora de…
Salud

Impulsan el fortalecimiento del sistema de salud en Zulia con reunión clave

El Ministerio del Poder Popular para la Salud llevó a cabo una importante mesa de trabajo en la Gobernación del…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025