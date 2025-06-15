Ronald Acuña Jr. conectó su séptimo vuelacerca de la temporada

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. sigue demostrando su poder con el bate tras llegar a los siete vuelacercas en la campaña durante la jornada sabatina de este 14 de junio en las Grandes Ligas.

Acuña contribuyó en la victoria 4-1 de los Bravos de Atlanta sobre los Rockies de Colorado. El estelar jardinero conectó un batazo de 410 pies al jardín izquierdo-central que produjo dos carreras para la causa de Atlanta.

Acuña, quien recientemente regresó tras una lesión, mantiene un sólido promedio de bateo de .387 y un impresionante OPS de 1.178, reafirmando su importancia en la ofensiva de los Bravos.

El MVP de la Liga Nacional en 2023 continúa siendo una pieza clave para Atlanta, que busca afianzarse en la lucha por la postemporada.

