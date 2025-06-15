Jueves 18 de septiembre de 2025
Deportes

Ronald Acuña Jr. conectó su séptimo vuelacerca de la temporada

El de La Sabana sigue demostrando su gran capacidad ofensiva en la presente temporada

Por Daniel García

Ronald Acuña Jr. conectó su séptimo vuelacerca de la temporada
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. sigue demostrando su poder con el bate tras llegar a los siete vuelacercas en la campaña durante la jornada sabatina de este 14 de junio en las Grandes Ligas.

Acuña contribuyó en la victoria 4-1 de los Bravos de Atlanta sobre los Rockies de Colorado. El estelar jardinero conectó un batazo de 410 pies al jardín izquierdo-central que produjo dos carreras para la causa de Atlanta.

Acuña, quien recientemente regresó tras una lesión, mantiene un sólido promedio de bateo de .387 y un impresionante OPS de 1.178, reafirmando su importancia en la ofensiva de los Bravos.

El MVP de la Liga Nacional en 2023 continúa siendo una pieza clave para Atlanta, que busca afianzarse en la lucha por la postemporada.

Lee también: George Russell se llevó la pole del GP de Canadá

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cámara de Turismo de Trujillo anuncia Plan Logístico ante capacidad hotelera agotada por la Canonización de José Gregorio Hernández

Cámara de Turismo de Trujillo anuncia Plan Logístico ante capacidad hotelera agotada por la Canonización de José Gregorio Hernández

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama:

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Noticias Relacionadas

Nacionales

Saime recuerda a sus usuarios los costos para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados

Los costos de los documentos de viaje, son anclados a tasa del BCV del día
Al Dia

La Vinotinto descendió tres puestos en el ranking mundial de la FIFA

El elenco nacional pasó del 46 al 49 de las mejores selecciones del mundo
Deportes

Yulimar Rojas: "Siento que podía haberlo hecho mejor"

La plusmarquista caraqueña regresó al podio internacional tras una dura lesión

Deportes

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

El regreso del portugués se produce después de 25 años

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025