Una voz inconfundible, potente y a la vez sublime, ese es el estilo único de Pablito Grey, uno de los intérpretes considerados iconos de la gaita zuliana.

Noticia al Día conversó en exclusiva con este respetado cultor zuliano, quien aseguró que aún canta sus éxitos, alaba a Dios en su condición de Cristiano y prepara con amor y esperanza a los nuevos talentos para que no pierdan la esencia de la gaita.

No en vano, los temas que grabó este artista hace casi 40 años como Orinoco, Auyantepuy, Caracas y Libertad, esta última de Neguito Borjas, entre otros, los cuales siguen tarareándose de generación en generación.

Asimismo, Grey popularizó el tema Villarrosarense del compositor Agustín Arteaga, respaldado por la Fundación Musical Manatará, obra que es considerada como el segundo Himno de La Villa del Rosario, que le ha dado muchas satisfacciones en la tierra donde fue engendrado y criado.

Pablo Grey, de 69 años, manifestó que continúa cantando en cada temporada gaitera y para este 2024 ha recibido invitaciones de fundaciones como Adiwa, que quiere decir amigo de Dios en lengua indígena Pemón.

Aunque ha hecho vibrar los escenarios en compañía de agrupaciones reconocidas como Rincón Morales, Grupo Montuno, Gran Coquivacoa y Estrellas del Zulia, tiene una agrupación o banda llamada Génesis, fundada desde hace 30 años y que sigue activa.

El artista refirió: "Yo le cantaba a la naturaleza y ahora le canto a nuestro señor Jesucristo desde hace 30 años. Pertenezco a Los Gedeones, formo parte de esta organización mundial que reparte los nuevos testamentos azulitos.

Al referirse a sus temas himnos como Orinoco y Auyantepuy detalló: "Cuando me lo piden las canto. Estos temas me traen hermosos recuerdos, pues, lo grabé con Rincón Morales en los años 76 y 77. De ahí me fui un tiempo, luego volví en el año 86 y grabé Solidaridad, de William Nava y Yordano Di marzo. Un tema muy bonito".

Grey adelantó: "Estoy montando la nueva versión del tema Las buenas nuevas porque Dios honra a quien le honra y es una hermosa gaita de Ender Fuenmayor, que fue grabado en el 1976 con Cardenales del Éxito. Fuenmayor es el recordado intérprete de la legendaria La Negra Juana, que popularizó en los años 70″.

¿Quién es Pablo Grey?

También conocido como Pablito Grey, nació en Motatán, estado Trujillo, se crió en La Villa del Rosario. Se inició en la agrupación conformada por primos y mis hermanos llamada El gran Catatumbo. En el 1975 entró a las filas de Cardenales del Éxito, con quienes cantó durante un año y pasó a Rincón Morales.

"Las buenas nuevas tiene nueva versión, nueva letra y nuevos arreglos musicales. Resumí los versos y el coro lo hice más corto", aclaró.

El mensaje de Pablito Grey a las nuevas generaciones gaiteras

El cantante anunció: "tengo un proyecto de un fundación Homenaje y Tributo Gaitero (HTG) en la ciudad de Cabimas cuyo objetivo es enseñar a los nuevos talentos. Nuestro trabajo es implantarles la idea de que no se olviden del ritmo auténtico de la gaita. Creo que es el mayor legado de mi carrera".

“Mi mensaje es este, el trabajo que se hace en la fundación HTG porque se ha perdido la originalidad de la gaita y debemos trabajar duro para mantenerlo. Estoy claro que no podemos negar la evolución, pero no se debe matar el ritmo original de nuestro folclor".

Pablo Grey adelantó que prepara homenaje a Cardenales del éxito oficial, que se encuentra en EEUU el de Chichilo Urribarrí, que arriban a 61 años de fundados.

También reveló que prepara un Tributo especial al actor y cantante zuliano Daniel Alvarado, el cual saldrá pronto y será una sorpresa para los zulianos y seguidores del recordado artista.

Noticia al Día