Viernes 03 de octubre de 2025
¿Sabes qué es una pérfida?

Usualmente usada en el ámbito amoroso, es una poderosa palabra que hace referencia a la traición que causa gran dolor hacia quien la sufre.

Por Pasante1

¿Sabes qué es una pérfida?
Foto: Cortesía.
Palabra poco sonada en el cotidiano, pero recurrente en la boca de los poetas es el término "pérfida" que expresa el sentir de la traición y el dolor de la pérdida de lo más preciado, convirtiéndose en una de las palabras más poderosas de la hermosa lengua española.

"Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar". Son las palabras de Agustín Lara en su canción Perfidia.

Lee también: Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Fotografía del cantante mexicano Agustín Lara. Foto: Cortesía.

Y es que la palabra perfidia nace del latín perfides, que se compone de "per" (transgredir o ir más allá) y "fides" (fe, confianza, lealtad), por lo que esta palabra representa el engaño, traición, deslealtad y pérdida de la confianza. Representando el doloroso momento cuando una persona en la que sé depósito la confianza decide desdeñarla.

Perfidia

Esta palabra es usualmente usada en el ámbito amoroso, hace referencia a la traición de la mujer hacia el hombre, causándole gran dolor, como expreso Rafael Hernández Marín en su bolero Perfume de gardenias cuando dice, "Perfume de gardenias tiene tu boca, perfidia lleva tu alma, en vez de amor".

Foto: Cortesía.

En la poesía del Siglo de Oro, la temática amorosa del Barroco, donde el poeta sufre por el desdén o la crueldad de la dama, es donde más a menudo se hacía presente la figura de la mujer como "pérfida" o "cruel" en sonetos de súplica o lamento ante la traición del amor perdido.

"Llevabas el veneno en el arrullo, y el rayo de la muerte en la mirada y aun así, pérfida, mi alma atormentada no puede odiarte, que el amor es ciego, y en el abismo de tu ingratitud halla un no sé qué de celestial destello que le roba el reposo y le consume" es un extracto del poema El Lamento del poeta venezolano José Antonio Maitín.

Foto: Cortesía.

Y muchos más pueden ser los ejemplos de esta palabra que representa la traición inesperada y dolorosa de un ser querido que marca la partida de la esperanza trayendo consigo el dolor de la pérdida y la vulnerabilidad de la traición.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día

