Truenos anuncian que va a caer un "palo de agua" en Maracaibo

El cielo de Maracaibo, conocido por su intenso calor, se cubre de un manto de nubes grises, presagio de que se avecina un "palo de agua".

Desde horas de la tarde, una sinfonía de truenos y relámpagos comenzó a retumbar en la capital zuliana, creando una atmósfera de expectación y alerta entre sus habitantes.

El fenómeno, común en esta época del año, está haciendo que las personas se apresuren a resguardar sus hogares y comercios. La combinación de altas temperaturas y la humedad del Lago de Maracaibo crea las condiciones perfectas para estas fuertes tormentas eléctricas, que a menudo vienen acompañadas de lluvias torrenciales capaces de colapsar las principales vías de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un informe detallado sobre la situación climática. Según el reporte, prevalece la nubosidad con precipitaciones y actividad eléctrica ocasional en áreas como el norte de Delta Amacuro, oeste de Bolívar, norte de Amazonas, Monagas, Sucre, suroeste de Guárico, sur de Cojedes, Apure, este de Barinas, este de Miranda, oeste de Carabobo y sureste de Yaracuy.

Además, se esperan lluvias o lloviznas dispersas en zonas al norte de Anzoátegui y este de Miranda. El resto del país, de acuerdo con el Inameh, se mantiene con nubosidad de parcial a fragmentada. Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas.

Noticia al Día