Águilas y Magallanes abren serie en Maracaibo

Este sábado, Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes abrirán la segunda serie de la temporada en el estadio Luis Aparicio "El Grande", como parte del calendario oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El encuentro está pautado para las 7.00 pm, y promete emociones entre dos equipos que buscan escalar posiciones en la naciente campaña.

Los rapaces llegan tras dividir honores ante los Tiburones de La Guaira, mientras que los eléctricos aún no han conseguido su primera victoria, lo que convierte este duelo en una oportunidad clave para ambos conjuntos en su lucha por avanzar al Round Robin.

El equipo zuliano confirmó al lanzador Henry Centeno como abridor para este compromiso, buscando aprovechar la localía y sumar una nueva victoria ante su afición.

Transmisión: El juego será televisado por Canal I y 1 Baseball, además de contar con cobertura radial a través del circuito oficial de Águilas del Zulia en Éxitos 89.7 FM.

La serie continuará el domingo 19 de octubre, como parte del segundo choque entre ambos equipos en Maracaibo.

