¡Confirmado! El dominicano Juan Soto firma con los Mets y se convierte en el atleta más caro de la historia

El jardinero dominicano Juan Soto se convirtió este domingo en el pelotero más valorado de las Grandes Ligas tras firmar contrato por 15 temporadas y 765 millones de dólares con los Mets de Nueva York, equipo que dirige el venezolano Carlos Mendoza.

El quisqueyano, de 26 años, sale de la agencia libre pescando un histórico contrato que significa el más grande en la historia del deporte, según informaron fuentes a Mark Feinsand de MLB.com.

Después de ser cambiado de San Diego a Nueva York en diciembre de 2023, Soto conectó 41 jonrones en 2024, la mejor marca de su carrera, con los Yankees de Nueva York. También estableció topes personales en una temporada en carreras anotadas (128) y extrabases (76).

Solo falta confirmación del conjunto metropolitano que estaría dando en las próximas horas, detalles de la transacción récord de uno de los peloteros más destacados en la actualidad del beisbol mayor.

