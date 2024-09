La adolescente que mató a sangre fría a su mamá en EEUU, lloró al ser condenada a cadena perpetua tras haber reído en el juicio

Carly Gregg, la estadounidense de 15 años condenada a cadena perpetua por asesinar a sangre fría a su madre y dispararle a su padrastro, rompió en llanto al escuchar el veredicto del jurado el pasado viernes 20-sept.

La adolescente fue declarada culpable, sin derecho a libertad condicional, por tres cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y manipulación de pruebas. En el momento en que se leyó el veredicto de culpabilidad y la sentencia, su expresión facial se transformó y era de tristeza y dolor. No pudo contener las lágrimas y su abogado intentó consolarla.

Carly Gregg has been found guilty of murdering her mom and trying to kill her stepdad.The jury deliberated for just 30 minutes on whether she should spend the rest of her life behind bars, without the possibility of parole. Prosecutor Katherine Newman said: ‘Ladies and… pic.twitter.com/lUGrHjX7QW

— Zaki Solja (@zakisolja) September 20, 2024

Sin embargo, en una audiencia el día anterior, Gregg fue captada por las cámaras de la sala tratando de reprimir la risa, tapándose la boca con la mano, mientras el jurado escuchaba las pruebas en su contra.

Chilling footage shows 15-year-old Carly Gregg giggling in court after shooting her mother inside their home. She reportedly lured her stepfather back to the house, shooting him twice before fleeing.Prosecutors also say Gregg invited a friend over, asking, "Have you ever seen… pic.twitter.com/Rnar6GRP9k

— Morbid Knowledge (@Morbidful) September 21, 2024

Gregg le disparó tres veces en el rostro a su madre, Ashley Smylie, dentro de su casa familiar en Misisipi, el pasado 19 de marzo, cuando aún tenía 14 años. Luego, engañó a su padrastro, Heath Smylie, para que volviera a casa antes, donde le disparó a bocajarro, pero solo consiguió rozarlo en el hombro. Su defensa aseguró que había actuado debido a una "crisis" que sufrió por problemas de salud mental. Intentaron presentar una defensa basada en demencia, pero la Fiscalía se centró en dejar claro que "ella sabía lo que hacía" y que había actuado con premeditación.

JUST IN: 15-year-old Carly Gregg found guilty of mrdering her mother.She was found of first-degree mrder, attempted mrder, and tampering with evidence.Gregg snuck up on her mother, who found out about her ‘secret life,’ before shting and klling her.The mother, Ashley… pic.twitter.com/AYqmmgGd1E

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 20, 2024.

Noticia al Dìa/RT