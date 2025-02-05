Solicitan ayuda para el legendario José Gil de Águilas del Zulia

El histórico pelotero zuliano que hizo vida con las Águilas del Zulia, José Gil, se encuentra recluido en una clínica de Maracaibo, requiriendo una intervención quirúrgica por su delicado estado de salud cardiovascular.

El extoletero de Águilas del Zulia y Petroleros de Cabimas sufrió un infarto y su delicado estado de salud amerita con urgencia operación.

Durante su trayectoria con el cuadro rapaz, Gil, de 62 años, alcanzó dos títulos en el beisbol venezolano, el primero en la temporada 83-84 y en la campaña 88-89.

“Nuestro papá sufrió un infarto complicado con un edema pulmonar severo, siendo su diagnóstico Enfermedad coronaria severa de múltiples vasos", indicó en una publicación, Paola Gil, hija del legendario pelotero, quien recauda fondos por campaña en gofund.me.

