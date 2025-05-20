Tony Ottamendi lideró exitosa clínica de pickleball en Maracaibo

El pasado 19 de mayo, el Maracaibo Raquet Club, ubicado en la Vereda del Lago, fue escenario de una destacada clínica de pickleball dirigida por Tony Ottamendi, número uno de la disciplina en Venezuela.

El evento contó con gran receptividad por parte del público marabino, con asistentes de diversos sexos y distintas edades que fueron distribuidos en dos módulos para optimizar el aprendizaje brindado por el destacado deportista mirandino.

Ottamendi compartió sus conocimientos y técnicas, destacando el crecimiento del pickleball en el país y el alto nivel competitivo que ha alcanzado Zulia en los últimos años con grandes exponentes de la disciplina.

Por su parte, María Villasmil, organizadora de la clínica, resaltó el valor del pickleball como una alternativa deportiva accesible para quienes buscan aprender una nueva disciplina. Asimismo, extendió una invitación abierta al complejo deportivo, donde se imparten diversas actividades relacionadas con el pickleball.

El evento reafirma el auge del deporte en Venezuela y su consolidación como una opción atractiva para deportistas y aficionados en la región marabina.

Fotos: Christian Coronel y Daniel García

Video: Christian Coronel

Lee también: Gabriel Moreno explotó su segundo vuelacerca en triunfo de Cascabeles