Venezuela y su paso por la Copa América

La Copa América es el encuentro deportivo de fútbol más importante a nivel continental. Todos los países de América se miden unos a otros para consagrarse como el mejor equipo de esta competencia. Todos buscan lo mismo y Venezuela no es la excepción, y por ese motivo estuvo presente en la última edición del campeonato. En esta ocasión nos preguntamos, ¿qué tan bueno ha sido el desempeño de este país centroamericano en esta oportunidad? Una buena manera de averiguarlo es a través de un breve, pero conciso recorrido del equipo en la Copa América.

En la última Copa América 2024, Argentina fue la contundente victoriosa y se coronó como dueña del trofeo. Sin embargo, la selección venezolana no ha tenido un mal desempeño, sino, por el contrario, su director técnico, el argentino Fernando Batista, ha sabido manejar muy bien sus opciones. “La Vinotinto” formó parte del Grupo B, con México, Ecuador, y Jamaica y logró ganar tres partidos del grupo por primera vez. Los fanáticos que utilizan el código promocional Betano se habrían ilusionado con las perspectivas de Venezuela en el torneo. El equipo de Batista no era ni mucho menos el favorito para ganar la competición, pero se concedió una gran oportunidad tras la fase de grupos. ¡Cómo no comenzar a ilusionarse!

Se puede decir que su ingreso a la historia de la copa no fue el mejor, ya que fue el último país en unirse en 1967, cuando la copa fue disputada en el país charrúa, Uruguay. La historia mejoró muy poco luego de esto, ya que entre 1967 y 2004, el equipo, a quien a muchos les gusta llamar “La Vinotinto”, ganó un solo partido de más de cuarenta encuentros jugados. Como un tropezón no es caída, Venezuela logró mejorar y consolidarse como equipo, y ya en 2011 tuvo una de sus mejores actuaciones históricas cuando llegó a la semifinal de la copa contra Paraguay por penales.

Si bien en esta Copa América 2024 la selección venezolana cayó frente a Canadá, luego de un 1-1 que fue definido por penales en los cuartos de final, la sensación de que este equipo ha comenzado un camino de más victorias y optimismo ha quedado en el aire, como un perfume agradable. Es así como parece que este equipo comienza a repuntar, a superarse, y a escribir una nueva historia. Por lo tanto, el sueño de ser campeones del continente americano, que ya lleva 40 años, parece verse un poco más cerca, ¿cómo continuará esta historia? Solo la próxima Copa América nos lo dirá.