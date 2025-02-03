Arsenal humilló con goleada al Manchester City

Arsenal descargó su ofensiva para golear 5-1 al Manchester City, durante la jornada 24 de Premier League celebrada este domingo en el Emirates Stadium de Londres.

Los gunners le dieron un duro golpe al vigente campeón de Inglaterra, con anotaciones de Martin Odeegard (2), Yukubu Partey (56), Myles Lewis-Skelly (62), Kai Havertz (76) Ethan Nwaneri (90+3). El único gol de los citizens fue obra de Erling Haaland, quien de momento había empatado las acciones antes de la reacción de los locales.

Con el triunfo, Arsenal se mantiene en el segundo puesto de la clasificación con 50 puntos, mientras que el City está estancado en el cuarto lugar con 41 unidades acumuladas, a 15 del líder Liverpool que posee un juego menos.

Lee también: Acuña estaría regresando en la tercera semana de la temporada 2025 de MLB