Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Sin Luka Doncic ni LeBron James, Los Lakers de Los Ángeles encontraron a un nuevo héroe en Austin Reaves, quien tras meter 51 y 41 puntos en sus anteriores dos partidos salvó a los angelinos con una canasta sobre la bocina en la victoria 116-115 conseguida en el campo de los Timberwolves de Minnesota.

La reedición del cruce de la primera ronda de los últimos ‘playoffs’ quedó descafeinada debido a las bajas por lesión de Doncic y LeBron en los Lakers, pero también de Anthony Edwards en los Wolves. Sin embargo, no faltó espectáculo en Minneapolis.

Reaves puso la guinda a su partido de 28 puntos y 16 asistencias con una gran canasta sobre la bocina que dejó tocados a unos Wolves que saboreaban la victoria tras remontar 20 puntos de desventaja en el tercer período.

Jack LaRavia firmó un gran partido para los Lakers con 27 puntos y diez de 11 en tiros de campo, a los que añadió ocho rebotes.

EFE

Lee también: Luto en el beisbol venezolano: Falleció a los 37 años el exgrandeliga Yoervis Medina