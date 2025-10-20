Bravos terminó con el invicto de Tigres

En una jornada marcada por las condiciones climáticas, los Bravos de Margarita lograron una valiosa victoria de 3-1 frente a los Tigres de Aragua, en un encuentro que fue recortado a siete entradas debido a la lluvia que se hizo presente en el estadio Nueva Esparta.

El duelo se mantuvo sin anotaciones hasta el quinto inning, cuando Roel Santos rompió el cero con un doble impulsor de dos carreras, permitiendo que los locales tomaran la delantera y encendieran a la afición insular. Santos fue clave en el momento oportuno, aprovechando una falla defensiva para abrir el marcador.

En el sexto episodio, los Tigres respondieron con un rodado de sacrificio de David Rodríguez, que permitió descontar la diferencia y poner el juego 2-1. Sin embargo, la reacción fue breve, ya que en el siguiente capítulo Moisés Gómez amplió la ventaja con un jonrón solitario por el jardín izquierdo, devolviendo la tranquilidad al dugout de Margarita.

Desde el montículo, Eddy Demurias se adjudicó la victoria tras una sólida actuación, mientras que Adonis Villavicencio cargó con la derrota. El cierre estuvo a cargo de Luis Pacheco, quien se apuntó el rescate al preservar la ventaja en el último tramo del juego.

