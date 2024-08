Esposa de Juan Izquierdo compartió una emotiva carta

La esposa de Juan Izquierdo, futbolista uruguayo fallecido este martes 27 de agosto, compartió a través de su cuenta de Instagram una emotiva carta dedicada al jugador.

Cabe destacar que Izquierdo fue padre hace doce días, antes de sufrir una arritmia (que derivaría en un paro cardíaco) en el partido de Nacional frente a São Paulo por Copa Libertadores.

"Hoy me tocó despedirme de mi mitad, el amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi marido, padre de mis hijos, mi dosis incondicional. Fuiste una gran persona, noble, cariñosa, sin malicia. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo. Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que luchaste hasta el final y que lo único que querías era estar con nosotros", expresó la mujer.

También dijo: "Te extrañaré toda mi vida y sé que tu ausencia dolerá a cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer, mi Juanma. A partir de hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro, con volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los que pensaron en él y le enviaron fuerzas de una forma u otra. Hoy Juanma cuida de mí y especialmente de nuestros bebés en el cielo. Te amaré por el resto de mi vida mi guerrero, perdimos este juego".

A su vez, Selena, esposa de Juan Izquierdo, compartió imágenes de un tatuaje que tenía el defensor de Nacional. El jugador que tenía 27 años había decidido junto a su pareja sellar su amor con una frase que ambos se tatuaron en la piel: "No te amo con el corazón porque el corazón se detiene, te amo con el alma porque es eterna".

