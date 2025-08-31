Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

La Fiscalía General de México impugnó la libertad condicional del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr., que un juez le concedió para llevar su juicio por los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Según información de la prensa local, la fiscalía mexicana busca que el hijo de Julio César Chávez, considerado el mejor pugilista mexicano de la historia, regrese a prisión.

El recurso fue presentado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada; ahora un Tribunal Colegiado tendrá que analizar la medida.

El 23 de agosto pasado, un juez de Hermosillo, Sonora, decidió vincular a proceso a Chávez por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, sin embargo también dictó la medida de libertad bajo fianza, por la que el antiguo dueño del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo del peso mediano salió de prisión.

Chávez fue capturado el 2 de julio en Estados Unidos luego de que perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante el youtuber Jake Paul. Su deportación a México, en donde tenía una orden de aprehensión desde 2023, sucedió el 18 de agosto.

EFE

