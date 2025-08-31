Domingo 31 de agosto de 2025
Deportes

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

El pugilista azteca es relacionado con presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa

Por Daniel García

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.
Foto: Agencias
La Fiscalía General de México impugnó la libertad condicional del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr., que un juez le concedió para llevar su juicio por los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Según información de la prensa local, la fiscalía mexicana busca que el hijo de Julio César Chávez, considerado el mejor pugilista mexicano de la historia, regrese a prisión.

El recurso fue presentado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada; ahora un Tribunal Colegiado tendrá que analizar la medida.

El 23 de agosto pasado, un juez de Hermosillo, Sonora, decidió vincular a proceso a Chávez por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, sin embargo también dictó la medida de libertad bajo fianza, por la que el antiguo dueño del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo del peso mediano salió de prisión.

Chávez fue capturado el 2 de julio en Estados Unidos luego de que perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante el youtuber Jake Paul. Su deportación a México, en donde tenía una orden de aprehensión desde 2023, sucedió el 18 de agosto.

EFE

Lee también: Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

