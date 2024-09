El entrenador argentino José Néstor Pékerman habló sobre su paso por la Vinotinto en una entrevista con La Nación.

"Mi ambición era estar en un cuarto (mundial) porque inicié este proceso en Venezuela y creo que conformamos un proyecto muy bueno, que aunque no esté yo, igual va a ser bueno. Son pensamientos, y creo que ahí puedo aportar. Siempre hay que tener otra mirada" fueron sus palabras.

Por otro lado, expresó: "He acertado y me he equivocado, como en el caso de Venezuela, y aún convencido de que el proyecto estaba muy bueno, quedaron algunas piecitas sueltas que hicieron que en lo personal no quedara tan conforme. Será una anécdota".

Pékerman tuvo un breve paso por Venezuela y su salida dio paso a la llegada de Fernando "Bocha" Batista, quien era su asistente técnico.

