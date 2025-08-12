La MLB anuncia el calendario oficial de postemporada 2025

La oficina del comisionado de Major League Baseball (MLB) anunció este martes el calendario oficial para la Postemporada 2025, que dará inicio el próximo martes 30 de septiembre con las esperadas Series de Comodines.

El cronograma contempla una progresión tradicional hacia las Series Divisionales, de Campeonato y la Serie Mundial, manteniendo el formato competitivo que ha caracterizado las últimas ediciones.

Las Series Divisionales comenzarán el sábado 4 de octubre, mientras que las Series de Campeonato están pautadas para iniciar el domingo 12 en la Liga Americana y el lunes 13 en la Liga Nacional.

La Serie Mundial 2025, presentada por Capital One, se jugará a partir del viernes 24 de octubre en casa del equipo con mejor récord de la temporada regular. De ser necesario, el séptimo y decisivo encuentro se disputaría el sábado 1° de noviembre.

Todos los encuentros serán transmitidos por las cadenas ABC, ESPN y ESPN2, garantizando cobertura multiplataforma para los fanáticos del mejor beisbol del mundo.

Two of the best words in sports: playoff baseball.



The 2025 #Postseason begins on September 30! pic.twitter.com/w3ayOwh9c1 — MLB (@MLB) August 12, 2025

Lee también: Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez