Lunes 18 de agosto de 2025
Águilas inician en casa una serie de dos encuentros ante Leones

La noche de este jueves 31 de octubre, Águilas del Zulia verán acción contra Leones de Caracas, en un encuentro…

Águilas inician en casa una serie de dos encuentros ante Leones
La noche de este jueves 31 de octubre, Águilas del Zulia verán acción contra Leones de Caracas, en un encuentro pautado a las 7:00pm en el estadio Luis Aparicio “El Grande” en Maracaibo, siendo el primero de una serie de dos encuentros de local contra los melenudos.

El conjunto zuliano, liderado por Lipso Nava, viene de ganar en la jornada del miércoles 6-5 contra Cardenales de Lara, cortando una racha de cinco derrotas consecutivas y buscando salir del último lugar de la tabla.

Eduardo Torrealba fue el más destacado por el conjunto rapaz, conectando tres imparables en cuatro turnos y una carrera anotada, acompañado de los dos inatrapables en tres turnos de Alí Castillo con carrera anotada incluida.

Por otro lado, el conjunto capitalino viene de ser dejado en el terreno por Tiburones de La Guaira producto de un sencillo remolcador de Wilson García en la parte baja del noveno inning, constituyendo una dura derrota que deja a los caraqueños en el séptimo lugar de la tabla, fuera de los puestos de clasificación.

El juego contará con la transmisión de la página Bym Sport.

