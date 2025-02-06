Martes 19 de agosto de 2025
Deportes

Los Spurs triunfan en el debut de De’Aaron Fox

Fox fue uno de los más destacados en el triunfo a domicilio

Por Daniel García

Los Spurs triunfan en el debut de De’Aaron Fox
Los Spurs de San Antonio superaron 125-126 a los Hawks de Atlanta, en un partido donde estrenó la más reciente adquisición, De’Aaron Fox, quien junto a Victor Wembanyama comandaron el triunfo de San Antonio.

Fox debutó con su nuevo equipo y firmó 24 puntos y 13 asistencias. Por su parte, Wembanyama logró 24 puntos y 12 rebotes.

San Antonio (22-26) también contó con 20 puntos de Devin Vassell y 11 puntos y nueve asistencias de Chris Paul.

Con el ambicioso fichaje de Fox, se espera que los Spurs, liderados por un prodigio generacional como Wembanyama, aspiren ya a competir por el ‘playoff’ en el Oeste tras años de reconstrucción de su proyecto y de acumular derrota tras derrota.

No se puede decir lo mismo de unos Hawks a la deriva y con solo un triunfo en sus últimos diez encuentros (23-28).

Trae Young (32 puntos y 12 asistencias), Onyeka Okongwu (30 puntos y 12 rebotes) y De’Andre Hunter (22 puntos y diez rebotes) destacaron en Atlanta.

Noticia al Día / EFE

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Sucesos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Su madre, Carol Velásquez (42), informó a través de un contacto telefónico con Noticia al Día que tras la repentina ausencia de su hija y nietos decidió colocar la denuncia ante las autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por el temor que algo malo le haya ocurrido.

Deportes

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

El pelotero se convierte en el venezolano 504 en ascender a las Grandes Ligas
Al Dia

Patinadores zulianos conquistan Colombia con nueve medallas

Tres de plata y seis doradas fue la cosecha conquistada por Sebastián Sánchez, Alanis Hernández y César Montoya
Deportes

Messi disputaría su último partido oficial en Argentina contra Venezuela

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela en el estadio Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre

