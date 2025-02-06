Los Spurs triunfan en el debut de De’Aaron Fox

Los Spurs de San Antonio superaron 125-126 a los Hawks de Atlanta, en un partido donde estrenó la más reciente adquisición, De’Aaron Fox, quien junto a Victor Wembanyama comandaron el triunfo de San Antonio.

Fox debutó con su nuevo equipo y firmó 24 puntos y 13 asistencias. Por su parte, Wembanyama logró 24 puntos y 12 rebotes.

San Antonio (22-26) también contó con 20 puntos de Devin Vassell y 11 puntos y nueve asistencias de Chris Paul.

Con el ambicioso fichaje de Fox, se espera que los Spurs, liderados por un prodigio generacional como Wembanyama, aspiren ya a competir por el ‘playoff’ en el Oeste tras años de reconstrucción de su proyecto y de acumular derrota tras derrota.

No se puede decir lo mismo de unos Hawks a la deriva y con solo un triunfo en sus últimos diez encuentros (23-28).

Trae Young (32 puntos y 12 asistencias), Onyeka Okongwu (30 puntos y 12 rebotes) y De’Andre Hunter (22 puntos y diez rebotes) destacaron en Atlanta.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Jimmy Butler pasa a los Warriors de Golden State