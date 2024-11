Luis Sardiñas: "No me esperaba el cambio"

Tras un canje de peloteros entre los equipos Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui, el camarero criollo, Luis Sardiñas, contó para Noticia al Día sus primeras impresiones, previo a su debut con el cuadro bengalí que estará disputando una serie de dos encuentros ante Águilas del Zulia en el Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Luego de siete campañas vistiendo el uniforme de Caribes, Sardiñas expresó sentirse sorprendido, pero con la convicción de aportar su experiencia y bateo para ayudar al cuadro aragüeño a clasificarse a la postemporada.

"La verdad no me esperaba el cambio. Todo sucedió el día de ayer, pero son cosas a las que he estado acostumbrado. Fui cambio en Grandes Ligas, en la liga mexicana y en el béisbol profesional venezolano", expresó.

El toletero oriundo de Upata, estado Bolívar, manifestó su agradecimiento con la organización anzoatiguense, recordando que en su pasantía logró ganar su primer título como profesional, y en donde recibió apoyo en momentos de altas y bajas.

Por último, indicó que se encuentra ilusionado y agradecido por la oportunidad brindada por parte del elenco aragüeño, quienes les recibieron con mucho cariño entre peloteros, gerencia y cuerpo técnico.

Sardiñas llega al elenco rayado con average de 266, ostentando 17 indiscutibles, que incluyen tres vuelacercas, diez anotadas y ocho impulsadas. En 11 campañas en la pelota criolla, el toletero de 31 años ha vestido el uniforme de Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, equipo con el que alcanzó dos campeonatos en las zafras 2017-2018 y 2020-21.

Lee también: Bravos tumba a Tiburones de la cima en territorio local