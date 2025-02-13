McLaren presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2025

La escudería McLaren de la F1 presentó el monoplaza MCL39, con el cual usará buscará el bicampeonato de constructores en la temporada 2025. El diseño de este auto ha llamado la atención por su peculiar patrón que asemeja a un camuflaje.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, destacó la importancia de este momento para el equipo y aseguró que es gratificante ver el resultado del trabajo realizado en pista. "Es un punto crucial en nuestra lucha por el título de 2025. Contar con nuestro candidato en acción es un reflejo del esfuerzo colectivo", afirmó.

El directivo también advirtió sobre la competitividad que se espera en la parrilla esta temporada: "Sabemos que todos los equipos han trabajado intensamente durante el invierno. La pasada campaña demostró lo ajustado que está el nivel, lo cual es fantástico para el espectáculo. Creemos que hemos dado un gran salto desde el MCL38, pero no conoceremos nuestra verdadera posición hasta la primera clasificación en Australia".

Lee también: Corinthians de "Brujo" Martínez derrotó al Santos de Soteldo y Rincón

Noticia al Dia