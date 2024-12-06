Warriors corta racha negativa al vencer a Rockets sin Curry

Warriors de Golden State derrotó a Houston Rockets 99-93 en el Chase Center de San Francisco el jueves 5 de diciembre, acabando con la racha de cinco derrotas al hilo.

Con la ausencia del jugador estelar Stephen Curry, el congoleño Jonathan Kumminga con 33 puntos y siete rebotes y el canadiense Andrew Wiggins con 23 puntos, nueve rebotes y dos robos tomaron el mando en los dirigidos por Steve Kerr para consumar la victoria.

Por Rockets, el pívot turco Alperen Sengun lució con 16 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias. Lo respaldaron Jalen Green con 14 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias y el canadiense Dillon Brooks con 15 puntos y tres rebotes.

Culminado el encuentro, Warriors registra 13-8 y se ubica en la quinta plaza de la Conferencia Oeste. Por su parte, Rockets se posiciona en el segundo lugar de la misma conferencia con récord de 15-8, empatado con otras dos novenas: Mavericks de Dallas y Griezzlies de Memphis.

Noticia Al Día/NBA

Fernando Luzardo/Pasante