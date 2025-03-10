El arquero venezolano Wuilker Faríñez llegó a un acuerdo y es nuevo jugador (en condición de préstamo) de Águilas Doradas, proveniente de Caracas FC.
Cabe destacar que Faríñez (con experiencia en la Vinotinto) vuelve a Colombia después de cinco años, cuando militó en Millonarios.
Tras la salida de Joel Contreras, un nuevo arquero venezolano llega al equipo antioqueño con la ilusión de volver a su mejor nivel.
El criollo está convocado por el entrenador argentino Fernando "Bocha" Batista para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
