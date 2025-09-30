Patria activará tres bonos este 01-Oct

A partir de este miércoles primero de octubre se tiene previsto que la plataforma Patria active la entrega de tres bonos especiales.

Los beneficiarios serán notificados mediante un mensaje de texto de manera gradual y directa por el número 3532.

A continuación los bonos a pagar en las próximas horas:

Bono Único Familiar y Complementario, es de recordar que esta asignación agrupo a los beneficiados por Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100 % Escolaridad y otros.

Bono de Corresponsabilidad y formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial.

Misión 100 % Amor Mayor.

