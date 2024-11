Nuevos modelos en las publicidades de Mango causan polémica: ¿Qué pasó?

En lugar de contratar los servicios de modelos reales, Mango decidió optimizar gastos y hacer sus nuevas campañas publicitarias con modelos generadas por inteligencia artificial (IA). Según explicó a Bloomberg a finales de octubre el director ejecutivo de la popular cadena de ropa española, Toni Ruiz, "se trata de una creación de contenido más rápida".

En una industria de la moda en la que las marcas tienen que seguir las últimas tendencias y ofrecerle a su clientela prendas asequibles a un ritmo vertiginoso, Mango intenta agilizar los procesos en diferentes áreas del negocio con el uso de IA para no quedar detrás de sus principales rivales, como Zara y H&M.

Aun así, la empresa ha enfrentado críticas por prescindir de personas reales para promocionar sus productos. El usuario de TikTok Marcos Angelides planteó la polémica hace varios días, proponiendo el debate sobre "cómo definimos la publicidad engañosa". "Si Mango lanza una campaña entera generada por IA, ¿cómo lo percibimos? ¿Es el uso de esta tecnología simplemente una herramienta creativa, como aplicar Photoshop, o es publicidad engañosa porque las modelos y la ropa que llevan no existen?", preguntó.

Mientras las modelos de Mango no son reales, las prendas que visten sí lo son y están disponibles para la compra. En todo caso, la decisión de la compañía generó desconfianza entre el público y algunas personas incluso decidieron que no volverán a comprar nada en esa tienda. "Simplemente no confío. Al igual que no confío en Photoshop con las fotos de maquillaje", comentó un usuario de TikTok, mientras otro se preguntó "cómo muestran ropa real en una modelo de IA".

Más allá de la cuestión de la confianza y el dilema ético por dejar sin trabajo a modelos y fotógrafos, desde la perspectiva de muchos consumidores las fotos son clave para tener una idea de cómo les quedarían las prendas y decidir si favorecerían su silueta. "Cuando pido ropa por Internet, miro las fotos para ver cómo realmente queda la ropa.

Noticia al Día / RT