El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El comediante Jimmy Kimmel regresó a la televisión con un emotivo discurso, luego de que su programa estuviera temporalmente suspendido.

En su regreso, Kimmel pidió disculpas por los comentarios que hizo sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk y arremetió duramente contra el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, criticando su intolerancia a las bromas y su efecto en la libertad de expresión.

Lee también: Una venezolana lidera la Antropología en Chile

El monólogo de Kimmel comenzó con un agradecimiento a sus seguidores, pero también a quienes sin apoyar su programa defendieron su derecho a expresarse libremente.

Visiblemente emocionado Kimmel se disculpó por sus comentarios y afirmó: "Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven". Reconoció que sus palabras pudieron ser inoportunas o poco claras, y que entiende el enojo de la gente.

Kimmel también aprovechó su regreso para criticar a Trump, quien había celebrado que el comediante perdiera su trabajo.

El presentador defendió la libertad de expresión y la importancia de la prensa libre, señalando que "si no tenemos libertad de expresión, simplemente no tenemos un país libre".

El regreso de Kimmel fue celebrado por otros presentadores de late-night como Stephen Colbert y Jimmy Fallon, quienes bromearon sobre el regreso de su colega y el impacto en sus propias audiencias.

La reacción de Trump fue la más airada, calificando a Kimmel de "BASURA" demócrata y sugiriendo que la cadena ABC podría estar haciendo una contribución ilegal a la campaña demócrata al emitir su programa.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante