Bad Bunny conquista el mundo con su nuevo àlbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

Bad Bunny conquista al mundo con su nuevo álbum. Las canciones de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el octavo disco del reguetonero puertorriqueño, dominan la mitad del top 10 global de Spotify.

Este lunes, a una semana del lanzamiento de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la plataforma de audio anunció en un comunicado que cinco canciones del llamado “Conejo Malo” destacaban en la lista, siendo la que le da nombre al álbum la más escuchada del top 10.

“El 11 de enero, su tema ‘DtMF’ se convirtió en la canción más escuchada de la lista global de Spotify. De hecho, más de la mitad del top 10 de las canciones de la lista global de Spotify Daily Top Songs pertenecen a su nuevo álbum”, indicó Spotify en un comunicado.

Bad Bunny también ocupa el primer puesto en las listas de Spotify Daily y Weekly Top Artist, y el álbum es el número 1 en la lista Weekly Top Albums Global y el segundo lugar en el Top Albums USA. De las 17 canciones de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, 16 figuran en el Top 50 Global de Spotify.

Tras su lanzamiento, el pasado 5 de enero, como un regalo por el Día de Reyes Magos, DeBÍ TiRAR MáS FOToS ocupó el primer lugar del Top Albums Debut Global y cinco canciones conquistaron el Top Songs Debut Global. Bad Bunny también domina el Top 50 de Venezuela en la plataforma de audio, con las 17 canciones del álbum figurando en el listado, de las cuales nueve ocupan los primeros 10 puestos del ranking.

La noche del lunes, Bad Bunny tuvo una aparición especial en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon como copresentador para hablar de su nuevo álbum. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS es sobre apreciar el momento, el presente y a la gente que te rodea y que te ama. El álbum es, sobre todo, eso”, explicó Bad Bunny al comediante.

Durante el programa, Bad Bunny también puso a bailar a Jimmy Fallon al ritmo de “Café con ron” junto a su parranda puertorriqueña, los cuales estaban en compañía del comediante zuliano Angelo Coloina. Horas antes del show, ambos sorprendieron con un concierto en el metro de Nueva York, donde interpretaron algunos de los temas de su nuevo álbum.

Bad Bunny anunció que realizará una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico, donde ofrecerá 21 shows durante siete fines de semana entre julio y agosto. La residencia, titulada "No me quiero ir de aquí", comenzará el 11 de julio y se espera que finalice el 24 de agosto. Las entradas aún no están a la venta, y los fans deberán registrarse en la página web nomequieroirdeaqui.com para recibir un código de preventa.

https://x.com/Spotify/status/1878940099028926937?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1878940099028926937%7Ctwgr%5E97f7fc75549119c96e7de213b38a702f59a36b0c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.com%2Fentretenimiento%2Fbad-bunny-conquista-el-mundo-con-debi-tirar-mas-fotos%2F

https://www.instagram.com/reel/DEyl4Exus9A/?utm_source=ig_web_copy_link

Agencias