Harrison Ford, Miley Cyrus y otros serán homenajeados como Leyendas Disney

Disney otorgará el estatus de “leyendas” a 14 artistas, entre ellos Harrison Ford, Angela Bassett y Miley Cyrus, que han dado forma a la compañía.

Los homenajeados, que según la compañía han tenido un “impacto significativo” en el legado de Disney, incluyen al director James Cameron, al icónico compositor de películas John Williams, Jamie Lee Curtis y Kelly Ripa, entre varios otros.

La clase de Leyendas de Disney de este año será incluida en la versión de la compañía del Salón de la Fama en una ceremonia que se llevará a cabo el domingo en el Honda Center en Anaheim, California, como parte de la convención de fans D23 . Ryan Seacrest será el anfitrión de la velada.

El director James L. Brooks también se une al club estelar, junto con Williams, conocido por las bandas sonoras de las franquicias “Star Wars” e “Indiana Jones”, entre muchas otras.

The star of those franchises, Ford, will have his signature and handprints done up again over 20 years after he was inducted into the Hollywood Walk of Fame. The revered actor is joining the Marvel Cinematic Universe in the upcoming “Captain America: Brave New World.”

En la Comic-Con International, Ford sorprendió al público repleto en un panel en el que se discutían nuevos proyectos de Marvel y mostró sus músculos ante la multitud rugiente, canalizando a su personaje, que se transforma en Hulk Rojo.

Ripa, la presentadora de programas de entrevistas de ABC y estrella principal, se reunirá con su ex copresentadora Seacrest. Su carrera en la cadena de televisión abarca más de 30 años y ahora presenta “Live with Kelly and Mark” con su esposo, Mark Consuelos.

Disney también honra a seis creativos detrás de escena que han contribuido a películas, arte y experiencias Disney innovadoras.

Entre los homenajeados se encuentran Colleen Atwood, diseñadora de vestuario ganadora del Oscar, Mark Henn, un destacado animador, Steve Ditko, el difunto artista de cómics conocido por personajes como Spider-Man y Doctor Strange, Frank Oz, un destacado titiritero y cineasta, Martha Blanding, gerente de larga data de The Walt Disney Company y Disneyland, y Joe Rohde, un ex Imagineer de Disney.

Entre las leyendas de Disney anteriores se encuentran Elton John, Steve Jobs, Betty White, Dick Van Dyke, Robert Downey Jr. y Whoopi Goldberg. Se encuentran entre los más de 300 homenajeados desde la creación del programa en 1987.

Noticia al Día/AP