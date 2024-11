Migbelis Castellanos se casará el próximo sábado

Migbelis Castellanos manifestó a finales de septiembre en una entrevista con Mezcal TV su intención de casarse con su pareja antes de que nazca su hijo.

Lee también: Migbelis Castellanos se prueba vestidos de novia

“Tenemos planeado casarnos y estamos todavía como en eso porque han sido tantas cosas entre los síntomas y que hay días que no me siento tan bien y que trato de hacer un quehacer y me quedo dormida en el sofá por horas", dijo entonces. "Pero para nosotros es importante que el bebé nazca con unos papás que recibieron la bendición en la iglesia, sobre todo por las creencias de Jason”.

Lo que no se sabía es que la boda iba a llegar tan pronto. Y es que faltan tan solo unos días para que la exreina de belleza venezolana y del reality show Nuestra Belleza Latina se una oficialmente con su pareja. La boda será este sábado 23 de noviembre.

La también presentadora, quien supera el millón y medio de seguidores en Instagram, confirmó este lunes en su programa Desiguales (Univision) la fecha de su boda.

“Me caso este sábado”, anunció emocionada la zuliana Migbelis.

Rumbo a su boda, la conductora estará compartiendo durante toda esta semana detalles de su historia de amor con Jason Unanue en el programa que produce Carlos Mesber.

Este lunes, comenzó contando a sus compañeras cómo fue que lo conoció.

“Univision me ofrece esta oportunidad de ir a trabajar en un evento privado como la moderadora de ceremonias de esta gala y cuando llego resulta que Jason estaba en la hora de cóctel y yo me estaba tomando fotos con los invitados y yo lo veo a él de lejos y me acuerdo de que lo que me llamó la atención de él es que estaba vestido con un saco, su cabello de rizos y una cerveza en la mano, y a mí eso me pareció tan sexy que yo dije ‘¿quién es ese hombre de cerveza y saco?’. A mí me llamó mucho la atención", reveló.

El flechazo entre ambos fue inmediato. “Desde ese momento hicimos clic”, señaló.

“Yo supe que era el hombre que Dios me había mandado a mi vida porque a la semana él inmediatamente me dijo ‘mira, no me tienes que decir nada, pero yo estoy interesado en conocerte más, si tú estás hablándote con otras personas es tu decisión, pero yo no quiero conocer a más nadie’. Nunca un chico me había dicho algo así”, aseveró la presentadora.

Noticia al Día