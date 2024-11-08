“Veneka” llega al Miss Universo

“Veneka”, de Rawayana y el rapero Akapellah, llegó al certamen de belleza más importante del mundo, el Miss Universo. El tema sonó de fondo mientras seis de las candidatas al título, entre ellas la representante venezolana Ileana Márquez Pedrozo, modelaban para la cámara.

Al ritmo de los versos “¿dónde están las mujeres venekas que representan?”, las representantes de Venezuela, Colombia, Perú, Cuba, Noruega y Kirguistán modelaron frente a la cámara. El video se publicó en las redes del certamen con la siguiente descripción: «La pasarela espera, pero primero vamos a divertirnos».

Daniela Toloza Rocha de Colombia, Tatiana Camell de Perú, Marianela Ancheta de Cuba, Lilly Sødal de Noruega y Maya Turdalieva de Kirguistán modelaron junto a Márquez Pedrozo en el video.

Las candidatas de 127 países ya se encuentran en México, donde este año se celebrará la 73.ª edición del certamen el próximo 16 de noviembre.

“Veneka” se estrenó el pasado 20 de octubre. La canción, una changa que exalta los atributos en su mayoría físicos de las mujeres venezolanas, ha sido vista como un esfuerzo por resignificar una palabra que en años recientes ha sido utilizada para descalificar a los migrantes venezolanos en países como Colombia, Perú o Chile.

El uso despectivo del término surgió mucho después, con el éxodo masivo de venezolanos, que migraron hacia otros países.

