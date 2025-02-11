España regularizará a migrantes venezolanos afectados por el temporal de octubre

El gobierno de España aprobará este martes un plan para regularizar la situación de 26.000 migrantes afectados por el temporal de octubre, entre ellos venezolanos. En la tragedia murieron 232 personas en varias provincias.

La medida incluirá autorizaciones de residencia y trabajo por un año y facilitará prórrogas de permisos ya concedidos.

Según información publicada por el diario El País y confirmada por fuentes gubernamentales a EFE, unas 25.000 personas podrán acceder a esta regularización.

Sumando las prórrogas de permisos ya otorgados, el beneficio alcanzará a cerca de 98.000 migrantes.

Los extranjeros empadronados o con cita previa en municipios afectados antes del 4 de noviembre de 2024 podrán solicitar este permiso. También estarán incluidos cónyuges, hijos menores de edad y adultos con discapacidad.

Para los familiares de víctimas mortales, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.

La renovación automática de permisos beneficiará a estudiantes, voluntarios y titulares de autorizaciones de larga duración que estén por expirar, evitando así que queden en situación irregular.

Las lluvias torrenciales del 29 de octubre de 2024 provocaron inundaciones en el este y sur de España, con especial impacto en Valencia, donde fallecieron 224 personas. En las zonas afectadas residen miles de migrantes de países como Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Venezuela.

Venezuela lideró solicitudes de asilo en España en 2024

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado también informó este martes que Venezuela y Colombia encabezan la lista de nacionalidades con más solicitudes de asilo en España, acumulando más de 63% de las peticiones en 2024, según un informe.

