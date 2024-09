Senador Rick Scott confirma que EEUU renovó una licencia petrolera hace tres días a Venezuela

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el senador Rick Scott, representante del estado de Florida, arremetió contra la administración Biden- Harris por la reciente renovación de una licencia petrolera que permite operaciones en Venezuela.

Según Scott, esta decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace apenas tres días, lo que ha generado preocupación sobre las implicaciones de este movimiento.

El senador Scott expresó que esta renovación no solo favorece económicamente al gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusó de tratar de robarse las elecciones, sino que también podría ser utilizada para reprimir a la oposición en el país. En su publicación, Scott mencionó específicamente a María Corina Machado y Edmundo González, figuras de la oposición venezolana, sugiriendo que podrían estar en peligro de ser arrestados.

The Biden-Harris @USTreasury Dept. just confirmed that it renewed a Venezuela oil license 3 days ago. This will only funnel more money to Maduro as he is trying to steal an election & arrest @MariaCorinaYA & @EdmundoGU.

Put U.S. energy first & STOP THE APPEASEMENT!

— Rick Scott (@SenRickScott) September 4, 2024

Noticia al Día/RDN