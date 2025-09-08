Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Ministro de Defensa a EEUU: "Estamos observando desde aquí todo y en alerta"

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, aseguró que ante a las amenazas de Estados Unidos…

Por María Briceño

Ministro de Defensa a EEUU:
Foto: Capture
El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, aseguró que ante a las amenazas de Estados Unidos en el mar Caribe con buques de guerra que apuntan al territorio nacional, todo el pueblo está en alerta permanente.

"Este es un pueblo que está vigilante, que está alerta. No está asustado, no tiene miedo, pero está en permanente alerta, vigilante de toda situación que pueda atentar contra nuestra seguridad física y contra nuestra soberanía", expresó Padrino en un encuentro con el Estado Mayor Superior, este lunes, 8 de septiembre.

Agregó que Venezuela es víctima de los grupos armados que nacieron en la frontera con Colombia. "No somos el centro, pero pareciera que los medios de comunicación imperialistas, los voceros de la derecha hacen ver a Venezuela como si el problema de los grupos armados nacidos en Colombia es un problema de Venezuela, que le damos albergue y que los protegemos. Siempre trasladando la responsabilidad irresponsablemente a otros Estados, en este caso a Venezuela, que es vecino de Colombia", dijo.

Padrino ratificó el rechazo al uso y cultivo de la hoja de coca en el territorio nacional, y recordó la activación de la operación Sierra para determinar la no existencia de cultivos en el límite fronterizo y el accionar en caso de que lo hubiese.

Enfatizó que el objetivo es "tener una frontera sana, sin narcotráfico ni mafias, que esté limpia para el beneficio de ambos países".

Además, resaltó que se debe "rehacer" el mundo desde el contexto geopolítico, con el objetivo de fomentar y fortalecer la Organización de las Naciones Unidas, ya que gobiernos como el de los Estados Unidos "quieren hacer lo que les da la gana en el mundo en su desesperada carrera por sobrevivir y darle potencia al mundo hegemónico unipolar que pretenden imprimir".

Lee también: Refuerzan el despliegue de seguridad en los estados Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Delta Amacuro y Sucre

Noticia al Día/Información de Globovisión

