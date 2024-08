María Corina Machado llamó este 28 de agosto a salir a las calles

La líder opositora, María Corina Machado, reiteró este lunes 26 su llamado a todos los venezolanos para salir a las calles de Venezuela y del mundo este miércoles 28 de agosto.

La cita es a las 11:00 de la mañana en Caracas. "También se realizará en varias ciudades del mundo", dijo.

A través de un video publicado en su cuenta en X, aseguró: “Este miércoles 28 de agosto, a un mes de nuestra apoteósica victoria: ¡Todos a la nueva calle! La calle inteligente, resiliente, irreverente y consciente”.

“Ellos no se atrevieron a echarle bola. No presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara al CNE”, afirmó.

No descansaremos; vamos… pic.twitter.com/Dok4hNWucS — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 26, 2024

Noticia al Día / María Corina Machado en X