MCM: Edmundo González vendrá a juramentarse en Venezuela cuando las condiciones sean las adecuadas

La líder de la oposición, María Corina Machado, informó este viernes 10 de enero, que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia vendrá a juramentarse en Venezuela "cuando las condiciones sean las adecuadas.

Indicó que el Gobierno nacional cerró el espacio aéreo venezolano y activó los sistemas aéreos de defensa, por lo que el Comando Con Vzla consideró que no es conveniente que el día de hoy (10/01/2025), González Urrutia regrese a Venezuela. "Le he pedido que no lo haga porque su seguridad es fundamental", dijo MCM a los venezolanos.

En una trasmisión a través de redes sociales, Machado agregó que no es conveniente que hoy (10/01/2025), González Urrutia regrese a al país. Sin embargo, agregó que ella se encuentra en permanente contacto con el exdiplomático venezolano.

Por otro lado, se refirió a los acontecimientos ocurridos este jueves 9 de enero, tras su salida de la concentración de la oposición el municipio en Chacao, estado Miranda, y aseguró que muchos ciudadanos la rodearon y la acompañaron hasta la moto cuando luego fue interceptada, asegura Machado, por funcionarios policiales.

"A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos interceptaron varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana, con armas largas. Pudimos avanzar y a la altura del Distribuidor Altamira, escuche varios disparos. Las motos de la PNB nos interceptaron y un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mi. Inmediatamente, por detrás, fui bruscamente arrancada y arrastrada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres", relató MCM.

La líder opositora agregó que una vez retenida y obligada a trasladarse en las presuntas motos de los funcionarios, escuchó que estos dijeron que se trasladarían al sector Boleíta. "Al llegar a esa zona, repentinamente se separaron y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente", dijo la vencedora de las primarias de la oposición.

Finalmente, aseguró que una vez en resguardo, ella se enteró que uno de los motorizados integrantes de su equipo quien la acompañaba, presuntamente, resultó herido en una pierna por una de las balas de los disparos que Machado asegura haber oído. "Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo", acotó.

Noticia al Día