PNB decomisó más de 36 kilos de cocaína en Falcón

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incautaron más de 36 kilos de cocaína en el estado Falcón, frente al mar Caribe, según informó este domingo, 9 de febrero el organismo de seguridad.

A través de sus redes sociales, la PNB detalló que agentes de la Dirección de Espacios Acuáticos realizaban un recorrido por las inmediaciones del municipio Silva, cuando "detectaron" en una zona de la playa conocida como Boca de Aroa un saco que contenía 36,20 kilos de cocaína.

En el operativo, fue decomisado como evidencia un saco, una bolsa plástica color negra, un envoltorio plástico transparente y un envoltorio de látex, además de una balanza eléctrica.

"Una vez más garantizamos la protección y la erradicación del tráfico ilícito de drogas en la entidad", manifestó la PNB, que no detalló si hubo detenidos.

Otra incautación

El sábado, el cuerpo de seguridad también incautó de 55 kilos de marihuana en el estado Aragua.

Indicaron que en el operativo se detuvieron a "dos presuntos integrantes" del Tren de Aragua, y fueron identificados como Nixon Miguel Lara y Xavier Ruiz.

Más de una tonelada decomisada en 2025

En el transcurso de 2025, las autoridades venezolanas han decomisado "más de una tonelada" de drogas, informó el jueves el superintendente Nacional Antidrogas, Danny Ferrer, sin detallar la cifra exacta ni especificar el tipo de estupefacientes requisado.

Noticia al Día/Con información de EFE/PNB