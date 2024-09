Cerraron la cafetería donde un repartidor venezolano fue víctima de un ataque xenófobo

Autoridades de Washington D.C. han ordenado el cierre del restaurante donde el repartidor venezolano Gregorio Amundarain sufrió un acto de xenofobia.

“A partir del 18 de septiembre, el bar, salón, cafetería y helados Canna Coffee Ice Cream Cafe ha cerrado con el apoyo de nuestras agencias asociadas y el Departamento de Policía Metropolitana (MPD). DC Health se compromete a garantizar el bienestar público y a aplicar las normas de salud y seguridad”, declaró un portavoz de DC Health a WUSA9.

Amundarain denunció el incidente ante las autoridades tras ser agredido por el dueño del local, quien le robó su pedido.

“Al salir del restaurante, no quería problemas, pero cuando me quita la comida, supe que no podía quedarme callado. Llamé a las autoridades. La policía llegó en unos diez minutos, revisé el video y les dije que quería presentar una denuncia“, relató. Posteriormente, el gobierno local se puso en contacto con él para ofrecerle apoyo en su caso.

“Tomamos en serio las acusaciones de actividad ilegal y estamos monitoreando la situación. Dado que esta investigación está en curso, el DLCP no puede comentar más sobre el asunto ni sobre posibles acciones futuras“, añadió el organismo de seguridad.

Además, el migrante venezolano ha recibido diversas ayudas, incluida una donación de $5,000 del influencer Carlos Eduardo Espina, quien expresó su apoyo “por su valentía y defensa de los derechos de los migrantes” en un video en redes sociales.

🇺🇸🇻🇪 | Cierran local donde Delivery Venezolano fue discriminado y hasta le regalaron 5 mil dólares.



Autoridades de Washington D.C ordenaron el cierre del restaurante donde el delivery venezolano Gregorio Amundarain sufrió de xenofobia. pic.twitter.com/OJJammSPgu — ES RE VIRAL (@esreviral) September 20, 2024

“Gracias de corazón. Sin su apoyo, esto no sería posible. Debemos mantener la calma tras incidentes como el mío. Esto lo hago por todos los latinos que trabajan como repartidores. Este tipo de cosas no deben suceder y merecen justicia. Dejo todo en manos de Dios y de la policía, confiando en que la ley se hará valer”, comentó Amundarain al recibir la ayuda.

Asimismo, Uber anunció que no prestará servicios en el restaurante en caso de que reabra. La compañía emitió un comunicado condenando la agresión a su trabajador: “Estamos absolutamente consternados por este comportamiento. Uber se enorgullece de ayudar a personas de diversos orígenes a encontrar empleo en sus comunidades, y el odio no tiene cabida en nuestra plataforma”.

