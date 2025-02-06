El Concejo Municipal de Colón designó a la abogada Yasmín Colina como alcaldesa encargada en esta localidad zuliana ante la ausencia del alcalde Nervins Sarcos, quien se encuentra detenido por estar vinculado en presuntos hechos de corrupción.

En la sesión, ante la ausencia de Sarcos como autoridad de Colón, el sindico procurador, Alejandro Inciarte procedió a presidir el acto ante las autoridades, concejales y los asistentes al acto.

La doctora Yasmín Colina es Abogada especialista laboral, y es militante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

Notificación oficial

Eleany Canquiz, presidenta del Concejo Municipal, informó que la captura del mandatario se notificó oficialmente el pasado miércoles a través de un oficio del Síndico Procurador, en el que se detalló la imposibilidad de Sarcos para ejercer sus funciones debido a su aprehensión por organismos de seguridad del Estado.

