Estados Unidos condena orden de detención de Edmundo González

Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, condenó este martes la orden de detención emitida contra el líder opositor Edmundo González Urrutia, el rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

"En lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que le derrotó abrumadoramente en las urnas", sostiene Brian Nichols en la red social X.

"Edmundo González ha promovido la reconciliación nacional, y nos sumamos a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de detención injustificada", añadió el funcionario estadounidense.

Rather than recognizing his election loss and preparing for a peaceful transition in Venezuela, Maduro has now ordered the arrest of the democratic leader who defeated him overwhelmingly at the polls. Edmundo Gonzalez has promoted national reconciliation, and we join the growing…

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) September 3, 2024

La fiscalía venezolana pidió el arresto de González Urrutia por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo “desobediencia de leyes” y “conspiración”.

