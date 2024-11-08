Elon Musk acusa a Jennifer López de no advertir sobre Sean ‘Diddy’ a sus víctimas

Puff Diddy se encuentra en un centro de detención de Brooklyn, acusado de tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas —a lo que se les podrían sumar otros cargos como el de pederastia— y a la espera de su juicio, previsto para principios de mayo de 2025.

Sobre él se han dicho muchas cosas y más cuando, con el paso de los días, surgen nuevas acusaciones, teorías o rumores sobre el magnate sexual repetidamente acusado de violación.

Una de las últimas tiene que ver con Jennifer Lopez, Elon Musk, el dueño de X, ha hablado de la relación que mantuvieron ella y Diddy a principios de los 2000, y lo ha hecho para atacar directamente a la cantante.

"JLo era como su exnovia y ahora es como si decidiera que está advirtiendo a la gente sobre Trump", contaba Elon recientemente en el pódcast The Joe Rogan Experience, en referencia a los discursos de la artista en favor de Kamala Harris.

"¿A cuántas personas les advirtió sobre Diddy, verdad? Oh, a ninguna, está bien. Tal vez no deberíamos confiar en su opinión", añadía, sobre la presunta implicación de Jennifer Lopez en los abusos de Diddy.

