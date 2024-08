Murió el rapero estadounidense BeatKing a los 39 años

El rapero y productor musical estadounidense Justin Riley, más conocido por su nombre artístico, BeatKing, falleció a los 39 años, anunció su mánager, Tasha Felder, en una publicación en Instagram.

Lee también: ¡Adiós! Daniela Larreal: Máxima referencia del ciclismo venezolano

Hoy, 15 de agosto de 2024, hemos perdido a @Clubgodzilla. BeatKing ha sido la mejor parte del club durante más de una década. Ha producido y trabajado con tantos artistas que su sonido vivirá por siempre. Amaba a sus hijas @clubgodparenting, su música y a sus fans. Lo amaremos para siempre", reza el texto.

De acuerdo con medios locales, de momento no han trascendido más detalles acerca de la muerte del artista, que era oriundo de la ciudad texana de Houston y conocido por su música de club. Le sobreviven dos hijas.

BeatKing saltó a la fama en 2010 con su álbum ‘King of the Club’. Su canción ‘Then Leave’, publicada en 2020, se convirtió en un éxito viral en TikTok y en emisoras de radio locales. Su último trabajo, ‘Never Leave Houston On a Sunday’, salió a la venta el mes pasado.

Noticia al Día/RT